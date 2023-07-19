Edirne'de ciğerin tavan fiyatı artırıldı

REKLAM advertisement1

Edirne'nin coğrafi işaretli meşhur tava ciğerinin, 25 Ocak 2023 tarihinde 90-120 lira arasında değişen fiyatlarda satılmasına karar verildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin aldığı karara göre, fiyatı yüzde 33,33 oranında artırılan ciğerin porsiyonun en fazla 120 lira olabileceği belirtildi. Aradan geçen 5 ay sonra Haziran ayı başında tava ciğerinin tavan fiyatına yüzde 33 zam yapılarak 160 lira oldu. Odaların aldığı karara göre, ciğerin porsiyonu 140 ila 160 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başlandı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın son aldığı kararla, kentte ciğerin porsiyon tavan fiyatı 180 lira olarak belirlendi. Uygulamanın hayata geçmesiyle bazı ciğerciler 180 liradan satmaya başlarken, bazıları da tavan fiyat kararına uymayarak 200 liradan satıyor. Edirne'deki çok sayıda ciğerci esnafı ise tavan fiyatı uygulamama ve tarifenin altında 140 liradan satma kararı aldı.

En son Haziran başında ve Ocak ayında fiyat ayarlaması yapıldığını ifade eden bazı tava ciğer ustaları, fiyatları yüksek tutarak vatandaşları zorlamanın anlamının olmadığını belirterek, "İşletmeyi düşünürken biraz da vatandaşı düşünmek gerekiyor. Ciğerin başkenti Edirne'de herkes ciğeri rahat yemeli. Ciğere 180 lira tarife vermekle hiçbir şey kazandığımızı düşünmüyorum. Zammı duyan sakatatçı da bu kez ciğere zam yapacak” dedi.

Meşhur tava ciğeri 2022 yılında ise 75-90 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyordu.