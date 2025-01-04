Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Edirne'de "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak | Son dakika haberleri

        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak. Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, etkinliğin festival havasında geçeceğini söyledi. Çamlıca köyü muhtarı İsmail Karakaş da bu yıl ilk kez etkinliği 3 güne yaydıklarını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" 24-26 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, 3 gün sürecek etkinliğin festival havasında geçeceğini söyledi.

        Çamlıca Muhtarlığı'nca 2004'ten bu yana yapılan etkinliğin, gelenekselleşerek devam ettiğini vurgulayan Demirel, "Etkinlik faaliyetleri kapsamında 24 Ocak Cuma günü ve akşamı çocuklar ile ailelerine, ertesi gün akşamı ise yetişkinlere yönelik faaliyet ve gösteriler yer alacak. 26 Ocak Pazar günü ise Kış Panayırı etkinliği olacak. Misafirlerimizin etkinliklerde doyasıya eğlenmesi için tüm programımızı yaptık. Herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Çamlıca köyü muhtarı İsmail Karakaş da bu yıl ilk kez etkinliği 3 güne yaydıklarını anlattı. Köyün etkinlikle çok sayıda misafiri ağırlamaya hazırlandığını belirten Karakaş, katılımcılara etkinlik boyunca geleneğin ritüellerinden kabak tatlısı ikram edeceklerini kaydetti.

        Geleneğe göre, yılın en soğuk gecesinde kutlanan Bocuk Gecesi'nde kabak tatlısı pişmeyen evlere "Bocuk" adı verilen korkutucu bir figürün uğrayacağına inanılır. Ancak, kabak pişen ve tatlısı yapılan evlere kötülük bulaşmayacağı düşünülür.

        Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişirilir, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yenilir. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutur.

        "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılır. "Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı da düşünülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #edirne haberleri
        #balkan geleneği
        #Boncuk Gecesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        İngiltere'de hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belirlenemedi
        İngiltere'de hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belirlenemedi
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        X kullanıcılara 'pembe' gözlük takacak
        X kullanıcılara 'pembe' gözlük takacak
        Habertürk Anasayfa