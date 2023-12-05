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        Haberler Gündem Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - En Son Haberler

        Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

        Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede aparmanı kaplayan dumanlar, evlerinde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun duman nedeniyle binanın merdivenini kullanamayan vatandaşlar, pencere ve balkonlara koştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 5 kişiyi itfaiye merdiveniyle cam ve balkonlardan kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:03 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:37
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        Edirne'deki yangın söndürüldü
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        1. Murat Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MERDİVENLİ ARAÇ YARDIMIYLA KURTARILDILAR

        Yangında binanın üst katlarında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

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        MADDİ HASARA YOL AÇTI

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, giriş kattaki dairede maddi hasara yol açtı.

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        #Edirne yangın
        #haberler
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