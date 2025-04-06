Edirne'de 14yaşındaki kızı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Edirne'de 14 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 14 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Giriş: 06.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:43
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde, 14 yaşındaki sevgilisi Gülden Coni ile buluşarak genç kızı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli E.A. adliye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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