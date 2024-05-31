Edirne'de 128 hükümlü gıdadan zehirlendi, soruşturma başlatıldı
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda 128 mahkumun yedikleri yemek sonrası rahatsızlanmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan 128 kişi, akşam yemeğinde tavuk-pilav yedi.
Hükümlülerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri baş göstermesi üzerine bir kısmı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, geri kalanları da Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanelerde müdahale edilen 128 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilerek cezaevine geri götürüldü.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Cezaevinden incelenmek üzere su ve yemek numunesi alındı.