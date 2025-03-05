Edip Akbayram ile İlhan İrem'in yürek burkan fotoğrafı

Edip Akbayram ile İlhan İrem'in yürek burkan fotoğrafı

Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden dolayı 2 Mart'ta yaşamını yitirmişti. Sanatçının cenazesi, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilmişti.

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75 yaşında hayata veda eden Edip Akbayram'ın 2022'de vefat eden meslektaşı İlhan İrem ile yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

İkili bir bisikletin üzerinde poz veren iki arkadaşın bu fotoğrafı yürek burktu.

Edip Akbayram ve İlhan İrem

Öte yandan şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, 70 yaşında 28 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmişti. Merhum sanatçı böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi görüyordu.

İlhan İrem