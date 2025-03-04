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        Haberler Magazin Edip Abayram için Avanos'taki evinin önünde anma etkinliği düzenlendi

        Edip Abayram için Avanos'ta anma etkinliği düzenlendi

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki evinin önünde anma programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:15 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:15
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        Avanos'ta anma etkinliği düzenlendi
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        Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Mart'ta hayata veda eden Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki evinin önünde anma programı düzenlendi.

        Kızılırmak kenarındaki toplanma alanında bir araya gelen Edip Akbayram’ın sevenleri, ellerinde karanfillerle ve üzerlerinde Akbayram’ın fotoğrafı ile "Unutmayacağız" yazılı pankart taşıyarak saygı yürüyüşü yaptı.

        Edip Akbayram'ın Yukarı Mahalle’deki Edip Akbayram Caddesi'nde bulunan evine kadar yürüyen grup, evin önüne karanfil bırakarak hazırlanan anı defterine duygularını yazdı.

        Grup adına konuşan Arif Tandoğan, 'Aldırma Gönül' şarkısının sözlerini okuyup, "Bir konser için geldi ve burayı beğenerek kaldı. Biz seni çok sevdik Edip ağabey. Sesin sürekli kulaklarımızda çınlayacak" dedi.

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        #Edip Abayram
        #Avanos

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