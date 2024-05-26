Edin Dzeko gol krallığını 2. sırada bitirdi!
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 21 golle kapattı. 38 yaşındaki forvet, tüm kulvarlarda takımı adına 25 gol kaydetti
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 6-0 mağlup etti.
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Karşılaşmaya 11'de başlayan Edin Dzeko, 8. dakikada penaltı atışından takımını 1-0 öne geçirdi.
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Müsabakanın 46. dakikasında yerini Miha Zajc'a bırakan Dzeko, son maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı.
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Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dzeko, ligde 21 gol atarak gol krallığında da Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri’nde 2, grup aşamasında da 2 golü bulunan Dzeko, bu sezon toplam 25 gol kaydetti.
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