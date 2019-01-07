EDHO 112.yeni bölümü bu akşam neden yok? Sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi normalde her hafta Salı günü saat: 20.00'de ekranlarda oluyordu. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne dair detaylar...

EDHO BU AKŞAM NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yani EDHO bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. TRT1 hariç diğer kanallardaki diziler de 2 hafta boyunca yayınlanmayacak.

DİZİLER NEDEN YOK?

EDHO YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

EDHO'nun Salı akşamı yayınlanmayacak olan 112. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili yapımcıdan henüz net bir açıklama gelmedi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. bölümü ile ilgili detaylar gelir gelmez haberimizde yer bulacaktır.

EDHO SON BÖLÜMDE NE OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son 121. bölümünde;

İlyas'a tuzak!

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.