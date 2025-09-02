Habertürk
        Ederson: Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız

        Ederson: Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız

        Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Ederson, transfer süreci ve sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 16:41 Güncelleme: 02.09.2025 - 16:41
        • 1

          Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        • 2

          Sarı-lacivertliler, Brezilyalı eldivene yıllık 11 milyon euro ödeyecek.

        • 3

          İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ederson, “Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak. Görüşmeler açıkçası benim için inanılmazdı. Gerek görüşmeler, gerekse bana sunulan proje oldukça etkileyiciydi. Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Taraftarlarımıza mesajım, hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız.” dedi.

        • 4

          Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Devin Özek ise, “Çok mutluyuz. Ederson benim için dünyada en iyi 5 kaleciden biri. Tüm dünyada gündem olan bir transfer. İnşallah beraber başarılı olacağız.” şeklinde konuştu.

        • 5
        Habertürk Anasayfa