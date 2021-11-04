Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Eda, Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova yenen Eda, Rumen Andreea Beatrice Ana'ya yarı finalde mağlup olmuştu.