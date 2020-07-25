40 yaşındaki Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla hakkında, "Ben istediğimi koyuyorum. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor açıkçası. Ben yorumlara kapalıyım. Bu benim hayatım, o yorumların içinde yaşayamam. İyi ya da kötü hiçbir yorumu görmüyorum ve kabul etmiyorum." demişti.