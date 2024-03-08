Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı! Ali Koç'tan bir heykel sözü daha

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Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu'ndaki heykeli bir törenle açıldı.

Açılış töreninde Eda Erdem'in yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt ve heykeltıraş Pınar Öktem Doğan da yer aldı.

Törende bir konuşma yapan Eda Erdem Dündar'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'YE HER ŞEYİMİ ADADIM" "Sevgili Fenerbahçe taraftarları... Ne zaman hayatımda ters giden bir şey olsa, beni üzen bir şey olsa kafamı kaldırıp tribünlere bakmam yeterdi bana. Sizlerden aldığım güç ile Fenerbahçe'ye her şeyimi adadım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ama her zaman salonlardan başımız dik ayrıldık. Bana öyle bir şey armağan ettiniz ki, kendimi ne zaman kötü hissetsem bu heykele bakacağım ve kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi, ne kaptanlar geçti' bestesi yankılanacak. İyi ki Fenerbahçeliyiz." REKLAM Ali Koç'un açıklamaları ise şöyle:

"ERKEN TARİHİMİZDEN BİRİSİNİN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ" "Bu gördüğünüz alan, diğer bütün heykellerimizin toplanacağı alan. Bir tane boş kaide var, oraya kimin heykelinin geleceğini şu an söylemek istemiyorum. İstişare edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim; tarihimizin erken dönem isimlerinden birisi olacak."

"EDA ERDEM BİR ROL MODELDİR" "Böyle özel bir günde Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin yıldızı olan Eda Erdem'in heykelinin açılış töreninde burada buluştuk. Eda Erdem sadece sahada sergilediği üstün performansıyla değil, aynı zaman karateriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor." REKLAM

"TÜM KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ YÜCELTİYORUZ" "Bugün Eda'nın heykelini gururla açarken aynı zaman tüm kadınlarımızın gücünü yüceltiyoruz. Eda Erdem'e ve tüm kadın sporcularımıza başarılar diliyorum. Eda'yı böylesine bir evlat olarak yetiştiren ailesine, hocalarına, onu Fenerbahçe'ye kazandıran Mehmet Ali Aydınlar'a, Aziz Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum." "DÜN BİZİM İÇİN GÜZEL BİR GECE OLDU" "Dün akşam bizler için güzel bir gece oldu, bu hafta sonu da umarım öyle olur. Hepinize hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum"

TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ: "EDA ERDEM ADAM GİBİ ADAM!" Törenin açılış konuşmasında kürsüye çıkan Üstündağ, milli voleybolcu Eda Erdem için "Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam ve Türkiye'nin gururu olan Eda'nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan, voleybol camiası adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir Eda kolay yetişmiyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu bütün paydaşlar için vardır. Voleybolu Avrupa'da ve dünyada en iyi yere getirmek için gayret sarf eden sistemdir. Bu özel günde bir voleybolcunun heykelinin açıldığı günde, bu özel günü bize yaşatan, Türk voleybolunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz Edacım, iyi ki varsın. Ali başkana da bu düşüncesi için çok teşekkür ediyorum" dedi.

EDA ERDEM KİMDİR? A Milli Takım ve Fenerbahçe Opet'in emektar kaptanı Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş altyapısında başladı. Milli voleybolcu, dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer oldu. BİR İLKİ BAŞARDI! A Milli Takım ve Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar elde eden 36 yaşındaki yıldız, Avrupa Voleybol Şampiyonası tarihinde üst üste 4 kez (2015, 2017, 2019 ve 2021) 'En İyi Orta Oyuncu' olarak Rüya Takım'a seçilen ilk voleybolcu oldu. TARİHİN EN İYİ 100 OYUNCUSU LİSTESİNDE YER ALDI Eda, 2021 yılında Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan ‘Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ listesinde yer alarak bir kez daha gurur kaynağımız oldu.

SİMGE HALİNE GELEN FOTOĞRAF... Eda Erdem Dündar, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki Hırvatistan maçında çekilen 'ikonik' fotoğrafıyla da gündem olmuştu. Milli voleybolcu, o fotoğrafın hikayesini Habertürk'e anlatırken, şu ifadeleri kullanmıştı: "Elbette çok duygulandım ve gurur duydum, hala fotoğrafı gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’muzun fotoğrafçısı Mert Bülent Uçma bana ömür boyu hatıra kalacak bir fotoğraf karesi hediye etmiş oldu. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum; hırsımı, vazgeçmeyişimi ve azmimi insanlara örnek olabileceği umuduyla diri tutuyorum. Bu kare ile de güçlü Türk Kadını fotoğrafları arşivinde yer alabildiysem, ne mutlu bana."

HEYKELTRAŞ PINAR ÖKTEM DOĞAN: FOTOĞRAFLARLA HEYKELİN ALAKASI YOK! Öte yandan Eda Erdem Dündar'ın heykelini yapan heykeltraş Pınar Öktem Doğan, yanlış ışıklandırmadan dolayı heykelin Eda Erdem Dündar'a tam benzemediğini söyledi. Öktem Doğan yaptığı açıklamada, "Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş. Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış" ifadelerini kullandı.