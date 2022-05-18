Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Eda Ece, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Tanınmamak için şapka ve güneş gözlüğüyle kendisini kamufle eden Ece, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

"Ses tellerim rahatsız. O yüzden doktora geldim." diyen Ece, "Bugün beni bağışlayın, konuşamayacağım." ifadelerini kullanmakla yetindi. Ünlü oyuncu, ardından hızla aracına yöneldi.

Yaklaşık üç yıldır bir dargın bi...