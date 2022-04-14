"YAZIN YARISI ÇALIŞARAK GEÇECEK"

Tatil planı yapmadıklarını söyleyen Eda Ece, "Yazın yarısı çalışarak geçecek. Çok kısa bir tatil yapacağız. Buğrahan da yazın milli takım maçlarında, o da çok çalışıyor." diye konuştu.