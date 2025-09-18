Habertürk
        Ed Sheeran: Uzayda konser teklifini reddettim - magazin haberleri

        Ed Sheeran: Uzayda konser teklifini reddettim

        Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, kendisine uzayda konser verme teklifinde bulunulduğunu ancak korktuğu için reddettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 15:06 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:07
        Uzay konserini kabul etmedi
        Ed Sheeran'a uzayda performans sergileme fırsatı teklif edildi ancak sanatçı, bu teklifi reddetti. 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, BBC Radyosu'na verdiği röportajda, uzayda bir konser verme şansını reddettiğini açıklarken; "Uzayda verilecek ilk konser olacaktı ama beni çok korkutuyor" dedi.

        Teklifin hâlâ geçerli olup olmadığı sorusuna karşı Sheeran; "Dostum, yapmayacağım. Çocuklarım var. Ne için kendimi riske atacağım? Guinness Dünya Rekoru falan mı? Çocuklarımın babasız kalma riskini almayacağım" ifadesini kullandı. Sheeran ayrıca, "Fransa'ya uçmak gibi bir şey olduğunda uzaya gitmek istiyorum" dedi.

        Eşi Cherry Seaborn ile 5 yaşındaki Lyra ve 3 yaşında Jupiter adında iki çocuğu olan Ed Sheeran; "Bunun için kobay olmak istemiyorum. Çünkü hâlâ tehlikeli. Bu gezegende gitmediğim yerler var. Grönland'a hiç gitmedim, Grönland'a gitmeyi çok isterdim. Bu gezegende uzaydan çok daha fazla gitmeyi tercih edeceğim yerler var" şeklinde konuştu.

