Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak konserine polis müdahalesi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, dünya turnesi kapsamında konser vereceği Hindistan'da, sahne gösterisi öncesinde sokak performansı gerçekleştirirken polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Bengaluru şehri polisi, 33 yaşındaki ünlü yıldızı tanımadı ve izni olmadığı gerekçesiyle kullandığı mikrofonun bağlantısını keserek Sheeran'ın müziğini susturdu.

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Şarkıcı, polis müdahalesiyle karşılaştığında dünya çapında bir hite dönüşen 'Shape Of You' şarkısını söylüyordu.

O sırada bir hayranı, yetkililere Sheeran'ın ünlü bir müzisyen olduğunu anlatmaya çalışsa da polisler, şarkıcının ses sistemini sökmeye devam etti.

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Polisin müdahalesiyle performansı yarım kalan Sheeran, Church Street'te kendisini dinleyen kalabalığa hitaben; "Bir şarkıdan daha fazlasını söyleyecektik, ama sadece birini söylememize izin verildi. Umarım bu kadarı yeterlidir" dedi.

Polis yetkilileri, organizatör ekibin, Ed Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.

Ed Sheeran ise Instagram hesabının hikâye kısmından bulunduğu paylaşımda; "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok" açıklamasını yaptı.