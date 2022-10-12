Eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da değişikliğe gidildi. 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 6'ncı maddesinde yapılan değişikliğe göre, eczanelerin ilaçlar üzerinden aldığı kâr payı yükseltilmiş oldu.
Buna göre, eczacıların kârı 200 TL'ye kadar (200 TL dahil) olan ilaçlarda yüzde 16'dan yüzde 28'e, 200-400 TL arasında kalan ilaçlarda yüzde 12'den yüzde 18'e, 400 TL üstünde kalan ilaçlarda ise yüzde 12'den yüzde 13'e yükseltildi. Eczacı depolarının kâr oranlarında ise hiçbir değişiklik yapılmadı.
"DEVEDE KULAK BİLE DEĞİL"
Kararı Habertürk'e yorumlayan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, "Eczacıların karlılık baremleriyle alakalı bahsedilen 10 TL, 50 TL, 100 TL'lerin değer olarak bir anlamı var. O kademelere giren ilaçların fiyatları değişiyor. Bu baremlerin belirlendiği tarih 2004 yılıdır. Ancak 2004'ten bu yana o 100 TL ile şimdiki 100 TL aynı değerde değil. 2004'ten bu yana her sene enflasyon oranına göre yapılması gereken iyileştirme yapılmadığı için biz miting (16 Ekim'de Ankara'da yapılacak) sürecini başlattık. Dün gece itibarıyla bu yönetmelik yayınlandı ama bu olması gerekenin yanında devede kulak bile değil. Önümüzdeki aylarda bir zam daha bekleniyor. Biz, her ilaç zammında zarar eden konumdayız. İlaç fiyatları arttıkça eczanenin kârı azalır. Bu düzenleme o kadar anlamsız ki yakın zamanda yapılacak olan bir ilaç zammıyla hiçbir şey ifade etmeyecek hale gelecek. Aradaki olması gereken enflasyon oranını içeren bir güncelleme değil. Bizim isteklerimizin çok uzağında kalan bir rakam. Bizim açımızdan miting kararını değiştirecek bir düzenleme değil" dedi.
"BATACAK OLAN ECZANELERE HİÇBİR FAYDASI YOK"
İki eczaneden birinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilirken, Özcan, bu tehlikenin hala devam ettiğini şu sözlerle dile getirdi: "Bizim için yapılan düzenleme hiçbir şeyi değiştirmez. İlk yapılacak zamla bu oran erir. Bu rakamlar bizi 2004'ten 2009'a getirmiştir. Bu yüksek enflasyon ortamında ayakta durmaya çalışıyoruz. O nedenle batacak olan eczanelere hiçbir faydası yok."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!