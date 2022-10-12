Eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da değişikliğe gidildi. 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 6'ncı maddesinde yapılan değişikliğe göre, eczanelerin ilaçlar üzerinden aldığı kâr payı yükseltilmiş oldu.

Buna göre, eczacıların kârı 200 TL'ye kadar (200 TL dahil) olan ilaçlarda yüzde 16'dan yüzde 28'e, 200-400 TL arasında kalan ilaçlarda yüzde 12'den yüzde 18'e, 400 TL üstünde kalan ilaçlarda ise yüzde 12'den yüzde 13'e yükseltildi. Eczacı depolarının kâr oranlarında ise hiçbir değişiklik yapılmadı.

"DEVEDE KULAK BİLE DEĞİL"

Kararı Habertürk'e yorumlayan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, "Eczacıların karlılık baremleriyle alakalı bahsedilen 10 TL, 50 TL, 100 TL'lerin değer olarak bir anlamı var. O kademelere giren ilaçların fiyatları değişiyor. Bu baremlerin belirlendiği tarih 2004 yılıdır. Ancak 2004'ten bu yana o 100 TL ile şimdiki 100 TL aynı değerde değil. 2004'ten bu yana her sene enflasyon oranına göre yapılması gereken iyileştirme yapılmadığı için biz miting (16 Ekim'de Ankara'da yapılacak) sürecini başlattık. Dün gece itibarıyla bu yönetmelik yayınlandı ama bu olması gerekenin yanında devede kulak bile değil. Önümüzdeki aylarda bir zam daha bekleniyor. Biz, her ilaç zammında zarar eden konumdayız. İlaç fiyatları arttıkça eczanenin kârı azalır. Bu düzenleme o kadar anlamsız ki yakın zamanda yapılacak olan bir ilaç zammıyla hiçbir şey ifade etmeyecek hale gelecek. Aradaki olması gereken enflasyon oranını içeren bir güncelleme değil. Bizim isteklerimizin çok uzağında kalan bir rakam. Bizim açımızdan miting kararını değiştirecek bir düzenleme değil" dedi.

"BATACAK OLAN ECZANELERE HİÇBİR FAYDASI YOK"

İki eczaneden birinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilirken, Özcan, bu tehlikenin hala devam ettiğini şu sözlerle dile getirdi: "Bizim için yapılan düzenleme hiçbir şeyi değiştirmez. İlk yapılacak zamla bu oran erir. Bu rakamlar bizi 2004'ten 2009'a getirmiştir. Bu yüksek enflasyon ortamında ayakta durmaya çalışıyoruz. O nedenle batacak olan eczanelere hiçbir faydası yok."