17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eczaneler yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günleri eczaneler saat kaça kadar açık? soruları vatandaşların gündeminde. Ankara Eczacılar Odası yaptığı açıklama ile Ankara ve İstanbul'da eczaneler için sokağa çalışma yasağı süresince çalışma saatlerini duyurdu. Detaylar haberimizde
ECZALAR CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada "Ankara Eczacı Odası olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda şehrimizde sokağa çıkma yasağı kapsamında 18-20 Nisan tarihleri arasında nöbetçi eczanelerimizin hizmet vermesi kararlaştırılmıştır. Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasındaki nöbetçi eczane sayısı iki katına çıkartılacak, saat 18.00 sonrasında ise normal zamandaki nöbetçi eczaneler nöbetlerine devam edecektir. Pazar günü normal nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir." denildi.
Bu saatlerin İstanbul'daki eczaneler için de geçerli olduğu belirtildi.
18 Nisan Cumartesi günü:
10.00-18.00 arası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ve ek nöbet tutacak eczanelerimiz ilaç hizmeti verecektir.
18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 gecesi nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.
19 Nisan Pazar günü:
19 Nisan 2020 Pazar günü sadece nöbetçi eczanelerimiz ilaç hizmeti verecektir.
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