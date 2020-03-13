13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumartesi günü eczanelerin saat kaça kadar açık olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Ayrıca nöbetçi eczanelerin listesi de diğer aranan konular arasında. Peki Cumartesi günü eczaneler saat kaça kadar açık?
ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczaneler genellikle sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Bu durumun ilden ile değişiklik gösterdiği düşünüldüğünde, 09.00 açılış saati olan yerler de vardır.
ECZANELERDE ÖĞLE ARASI SAATİ
Öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.
ECZANELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.
HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Cumartesi eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 10:00-18:30
Pazar eczana saat kaçta açılır, kapanır? : Nöbetçi eczaneler çalışır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı arife günleri de tam gün olarak tatil ilan edilmektedir. Bu tarihlerde nöbetçi eczaneler çalışmaktadır.
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