Cumartesi günü eczanelerin saat kaça kadar açık olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Ayrıca nöbetçi eczanelerin listesi de diğer aranan konular arasında. Peki Cumartesi günü eczaneler saat kaça kadar açık?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler genellikle sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Bu durumun ilden ile değişiklik gösterdiği düşünüldüğünde, 09.00 açılış saati olan yerler de vardır.

ECZANELERDE ÖĞLE ARASI SAATİ

Öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Cumartesi eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 10:00-18:30

Pazar eczana saat kaçta açılır, kapanır? : Nöbetçi eczaneler çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı arife günleri de tam gün olarak tatil ilan edilmektedir. Bu tarihlerde nöbetçi eczaneler çalışmaktadır.