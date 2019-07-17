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Eczacılık Bölümü taban puanı ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Eczacılık Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Eczacılık Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 10:52 | Güncelleme: Gündem
Eczacılık Bölümü taban puanı ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Eczacılık Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Eczacılık Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

ECZACILIK BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Eczacılık Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Eczacılık Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu)Eczacılık Fakültesi İNG.  Burslu   SAY21953454,90206
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak.  (İngilizce) (Burslu)Eczacılık Fakültesi  İNG.  Burslu   SAY24982448,48717
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (Burslu)Eczacılık Fakültesi Burslu    SAY26203446,03899
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY27914442,63835
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY29224439,90889
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY29477439,44625
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (Burslu)Eczacılık Fakültesi Burslu    SAY30094438,27737
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce)Eczacılık Fakültesi İNG.    SAY30553437,34611
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY31569435,41312
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce)Eczacılık Fakültesi İNG.    SAY31972434,60906
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY32542433,56086
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY32829433,00249
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY33836431,09207
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (Burslu)Eczacılık Fakültesi Burslu    SAY34728429,40173
SAĞLIK BİL. ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY34964428,92669
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (Burslu)Eczacılık Fakültesi Burslu    SAY35031428,78438
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY35440428,0406
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY36299426,52711
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY36341426,43958
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu)Eczacılık Fakültesi İNG.  Burslu   SAY36363426,40304
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak.  (İngilizce) (%50 İndirimli)Eczacılık Fakültesi  İNG.  %50 İnd.   SAY37118425,05032
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY37276424,7749
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY37283424,76244
SAĞLIK BİL. ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Gülhane Eczacılık Fak. (Ankara)Gülhane Eczacılık Fakültesi Ankara    SAY37338424,67652
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (Burslu)Eczacılık Fakültesi Burslu    SAY37404424,57509
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu)Eczacılık Fakültesi İNG.  Burslu   SAY37631424,22818
LOKMAN HEKİM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (Burslu)Eczacılık Fakültesi Burslu    SAY37717424,09101
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY38370422,87822
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY38420422,80553
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY38712422,29096
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY39145421,52894
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY39297421,30845
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY40338419,38708
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY41077418,11888
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%50 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %50 İnd.    SAY41382417,56414
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY41394417,54624
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli)Eczacılık Fakültesi İNG.  %50 İnd.   SAY41865416,77567
LOKMAN HEKİM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%50 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %50 İnd.    SAY42386415,8663
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (T.C. Vatandş) (Burslu)Eczacılık Fakültesi İNG.  T.C. Vatan.  Burslu  SAY42962414,85119
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%50 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %50 İnd.    SAY43083414,6366
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi SAY43087414,63166
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY43119414,58041
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY43339414,19725
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu)Eczacılık Fakültesi İNG.  Burslu   SAY44002413,13727
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eczacılık Fak.Eczacılık Fakültesi    SAY45119411,24735
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu)Eczacılık Fakültesi İNG.  Burslu   SAY45692410,33143
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (T.C. Vatandş) (Burslu)Eczacılık Fakültesi İNG.  T.C. Vatan.  Burslu  SAY47423407,51166
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli)Eczacılık Fakültesi İNG.  %50 İnd.   SAY47642407,16562
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%50 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %50 İnd.    SAY48601405,58427
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (%75 İndirimli)Eczacılık Fakültesi İNG.  %75 İnd.   SAY51510401,12538
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%25 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %25 İnd.    SAY54758396,16045
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli)Eczacılık Fakültesi İNG.  %50 İnd.   SAY55978394,35053
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%25 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %25 İnd.    SAY55990394,33277
LOKMAN HEKİM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%25 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %25 İnd.    SAY67539378,25315
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi İNG.  Ücretli   SAY71702372,93652
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%25 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %25 İnd.    SAY76517367,10686
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (%25 İndirimli)Eczacılık Fakültesi İNG.  %25 İnd.   SAY77660365,72673
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (%25 İndirimli)Eczacılık Fakültesi %25 İnd.    SAY79501363,58402
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (%25 İndirimli)Eczacılık Fakültesi İNG.  %25 İnd.   SAY80325362,65557
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (Ücretli)Eczacılık Fakültesi Ücretli    SAY82423360,29518
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (T.C. Vatandş) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi İNG.  T.C. Vatan.  Ücretli  SAY91340350,62534
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (Ücretli)Eczacılık Fakültesi Ücretli    SAY98594343,46067
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi İNG.  Ücretli   SAY106774335,98769
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi İNG.  Ücretli   SAY108680334,40072
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi İNG.  Ücretli   SAY111683331,88779
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (T.C. Vatandş) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi İNG.  T.C. Vatan.  Ücretli  SAY121609324,0837
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi İNG.  Ücretli   SAY125575321,09276
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISEczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli)Eczacılık Fakültesi İNG.  Ücretli   SAY147830305,96046

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