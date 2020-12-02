Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu.

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande, Yasemin, Melis, Thompson, Ogbogu, Simge (L),Elif, Fatma, Beyza, Saliha.

Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Aslı, Maglio, Buse, Fulden, Yasemin, Buse Kayacan (L),Merve Tanıl, Merve Nezir.

Setler: 2-3 (16-25, 25-19, 27-25, 19-25, 13-15)

Süre: 139 dakika (25, 27, 36, 30, 21)

TOPLU SONUÇLAR

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Sultanlar Ligi

İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3

Fenerbahçe Opet-PTT: 3-1

Sarıyer Belediyespor-VakıfBank: 0-3

Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor: 2-3

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligin 9. haftasından ertelenen maçta Altekma, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.