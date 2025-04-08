Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 1-4 şampiyonluk etabı, dev bir maça sahne oluyor. Eczacıbaşı Dynavit Vakıfbank ile karşı karşıya geliyor. Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu müsabaka öncesinde, Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final mücadelesinin tarihi ve maç saati voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
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Eczacıbaşı-VakıfBank karşılaşması için heyecanlı bekleyiş başladı. Eczacıbaşı Dynavit, normal sezondaki 26 maçın 22'sini kazanırken, Vakıfbank ise 26 karşılaşmanın 22'sinden galip ayrıldı. İki takım arasında bu sezon oynanan 3 maçın 2'sini Eczacıbaşı Dynavit kazanırken, birini Vakıfbank kazandı. Peki, "Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank voleybol maçı hangi kanalda?" İşte Eczacıbaşı-VakıfBank maçı tarihi...
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ECZACIBAŞI - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank 1-4 şampiyonluk etabı ilk maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da oynanacak.
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ECZACIBAŞI - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?
Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank mücadelesi TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşma İBB Cebeci Salonu'nda oynanacak, Başhakem Erol Akbulut maçı yönetecek.
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ECZACIBAŞI - VAKIFBANK MAÇI RÖVANŞI NE ZAMAN?
Eczacıbaşı ve Vakıfbank rövanş karşılaşmasına 12 Nisan'da oynanacak. İki karşılaşmada kazananın belli olmaması halinde süreç üçüncü maça taşınacak. Üçüncü müsabaka olursa 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak.