Eczacıbaşı-VakıfBank karşılaşması için heyecanlı bekleyiş başladı. Eczacıbaşı Dynavit, normal sezondaki 26 maçın 22'sini kazanırken, Vakıfbank ise 26 karşılaşmanın 22'sinden galip ayrıldı. İki takım arasında bu sezon oynanan 3 maçın 2'sini Eczacıbaşı Dynavit kazanırken, birini Vakıfbank kazandı. Peki, "Eczacıbaşı-VakıfBank yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank voleybol maçı hangi kanalda?" İşte Eczacıbaşı-VakıfBank maçı tarihi...