Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene Scandicci: 3-2 (MAÇ SONUCU)
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci 3-2 mağlup ederek yarı final için avantaj yakaladı.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci ekibini 3-2 yendi.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Koen Luts (Romanya), Bernard Valentar (Slovenya)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın,
Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Naz Akyol, Stevanovic,
Aybüke Özel, Yaprak Erkek)
Savino Del Bene Scandicci: Herbots, Da Silva, Antropova, Zhu Ting,
Nwakolar, Ognjenovic (Parrocchale, Armini, Ruddins, Di Lulio, Villani, Diop)
Setler: 23-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-10
Süre: 137 dakika (31, 30, 34, 27, 15)