Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonu!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezon CEV Kupası'nda bu maç öncesinde oynadığı 9 mücadelede 8 galibiyet elde eden Eczacıbaşı Dynavit, uluslararası organizasyonlarda 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Turuncu-beyazlı ekip, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015'de kupayı müzesine götürmüştü. Kupa Galipleri Kupası'nda 1999'da mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, uluslararası organizasyonlarda son şampiyonluğunu ise 2018'de CEV Kupası'nı kazanarak elde etmişti.