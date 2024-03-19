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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco'yu ağırlıyor - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco'yu ağırlıyor

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:49
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        Eczacıbaşı Dynavit, final peşinde!
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        CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu ağırlayacak.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        Mücadeleyi Portekiz'den Ricardo Ferreira ve İspanya'dan Maria de las Olas Rodriguez Machin hakem ikilisi yönetecek.

        İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçından 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde finale yükselecek. Turuncu-beyazlıların, 3-2 kazanması durumunda ise turu geçen taraf altın setle belli olacak.

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