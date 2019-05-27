Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekten kaç gündür haber alınamıyor. Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin'in bulunması için aile ve yakınları çapraz sorguya alındı. Ve ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Minik Ecrin'in amcası Özkan ile ortaya çıkan gerçek ise herkesi hayrete düşürdü.

O GÖRÜNTÜLER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İddialara göre en büyük 4 şüpheli anne Sevcan Kurnaz, baba Deniz Kurnaz, üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer hanım. Geçtiğimiz perşembe günü canlı yayında amca Özkan'ın telefonunda çıkan pornofotik kayıtlar dikkat çekerken, babaanne Hacer'den de kan örnekleri alındı.

Babaanne Hacer hanım köyden alınarak kan örneği alındı. Daha sonra ise Hacer hanım savcıya ifade verdi. İddialara göre savcı önümüzdeki günlerde gelişmesi beklenen olaylara hazırlık için ön çalışma yapıyor. Hacer hanım canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler ile yine dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

İNTERNET KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Minik Ecrin'in kaybolduğuna telefon kayıtları incelenen üvey amca Özkan'ın internette ziyaret ettiği sitelerin içeriği dikkat çekti. Özkan Kurnaz minik Ecrin kaybolduğunda internette pornofotik sitelerdeki arama kayıtlarında ana temalar yeğen, yenge, kız kardeş gibi konular üzerinde olduğu belirlendi. Özkan ise bu kayıtlardan bir suçlama olamayacağını söyledi ve suçlamaları reddetti.

ÖNCE İTİRAF SONRA İNKAR...

Hacer Kurnaz, daha önce verdiği röportajda mutfak camının önünde Özkan ile Ecrin'i gördüğünü itiraf etmişti; Hacer Kurnaz sonraki röportajında bu söylediklerini inkar ederek hatırlamadığını beyan etti.

Üvey amca Özkan Kurnaz'ın ahırda Ecrin'in fotoğrafını çektiği ortaya çıktı. 19 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz'ın ahırda çekilmiş fotoğrafı stüdyodakileri gerdi. Müge Anlı, ağzında sigara ile fotoğrafı olan Ecrin'in fotoğrafını Özkan'ın çektiğini öğrenince çok sinirlendi, Özkan ise şaka maksatlı fotoğrafı çektiğini ifade etti.

Olayların ortasındaki Özkan Kurnaz; son canlı yayında da "Müge Hanım sizden bir şey rica ediyorum; annem de doğruları anlatsın Sevcan da doğruları anlatsın." ifadelerini kullandı.

Özkan Kurnaz, abisi Deniz Kurnaz hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Müge Hanım size ses kaydı dinleteceğim, diyen Özkan; "Benim aldığım bilgilere göre bunların evlerine silahlı adamlar gelmiş, Deniz'in sadece bir kişiye değil 2-3 farklı kişiye 30 bin-40 bin TL borcu varmış." diyerek herkesi şok etti.