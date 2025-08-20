Ecem Karavus'un tatil modu
Ecem Karavus, çıktığı tatilden fotoğraflarını siyah kalp emojisiyle sosyal medyada takipçileriyle buluşturdu
Giriş: 20.08.2025 - 22:31 Güncelleme: 20.08.2025 - 22:31
Oyuncu Ecem Karavus, İzmir’in gözde tatil noktalarından Çeşme’de yaz sezonunu sürdürüyor.
Ecem Karavus, tatilinde tercih ettiği siyah bikini takımıyla objektif karşısına geçti ve pozlar verdi.
Ünlü oyuncu, bu kareleri siyah kalp emojisi eşliğinde sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
