Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ecem Çırpan öpücüklere boğuldu! Lider Şahin ve Didem Şahin...

Ecem Çırpan öpücüklere boğuldu!

Lider Şahin, önceki gün babası Selami Şahin ile birlikte sahnede düet yaptı. İkiliyi dinleyenler arasında Didem Şahin ve Ecem Çırpan da yer aldı. Çırpan, sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesi tarafından gecede öpücük yağmuruna tutuldu

28.03.2022 - 08:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Selami Şahin, önceki akşam dinleyicileriyle buluştu. Şahin'i dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin ve müstakbel gelini Ecem Çırpan da vardı.

  • Konserin ikinci yarısında oğlu Lider Şahin’i sahnesine davet eden sanatçı, sevenlerine sürpriz yaptı. 'Rezil Rüsva' adlı şarkılarını aynı sahnede seslendiren baba-oğul, performansları ile izleyicilerden alkış aldı.

  • "ÇOK MUTLUYUM"

    Sahneden indikten sonra sevgilisini öpen Lider Şahin, ilişkileri hakkında da konuştu. Şahin, "Ecem ile çok mutluyum. Her şey yolunda gidiyor." diyerek, mutluluklarını sergiledi.

  • Didem Şahin ile Çırpan'ın samimi halleri de objektiflere böyle yansıdı. Şahin, müstakbel gelinini gecede öpücüklere boğdu.

  • "BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞEREF"

    Ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Selami Şahin, şarkının geri dönüşleri ile ilgili, "Oğlum Lider’in yaptığı bu şarkı çok büyük ilgi görüyor. Yolda yürürken birçok insanın güzel tepkileriyle karşılaşıyorum. Bu benim için büyük bir şereftir. İşlerimizde iki arkadaş gibi ilerliyoruz. Yapılmamış şarkıyı yapmak çok önemli. 'Rezil Rüsva'da onlardan biridir. Onların başarıları için canımı veririm." dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.