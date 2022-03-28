"BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞEREF"

Ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Selami Şahin, şarkının geri dönüşleri ile ilgili, "Oğlum Lider’in yaptığı bu şarkı çok büyük ilgi görüyor. Yolda yürürken birçok insanın güzel tepkileriyle karşılaşıyorum. Bu benim için büyük bir şereftir. İşlerimizde iki arkadaş gibi ilerliyoruz. Yapılmamış şarkıyı yapmak çok önemli. 'Rezil Rüsva'da onlardan biridir. Onların başarıları için canımı veririm." dedi.