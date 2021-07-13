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Ece Vahapoğlu ailesiyle Bodrum'da! Minik Efe tatilde - Magazin haberleri

Ece Vahapoğlu ailesiyle Bodrum'da

Bodrum'da eşi Cihan Alpay ve iki yaşındaki oğlu ile birlikte tatil yapan sunucu Ece Vahapoğlu, önceki gün plajda denize girerken görüntülendi. Vahapoğlu ile minik Efe'nin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

13.07.2021 - 09:09 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sunucu Ece Vahapoğlu da eşi Cihan Alpay ve oğlu Efe ile birlikte tatil sezonunu açtı.

  • Soluğu Bodrum'da alan Vahapoğlu ve ailesi, önceki gün sıcak havanın tadını çıkardı.

  • Denize girerken objektiflere yansıyan 43 yaşındaki Ece Vahapoğlu'nun bir hayli neşeli olduğu da görüldü. 

  • 10 KİLO VERMİŞTİ

    2018 yılında nikah masasına oturan Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, 2019'da dünyaya gelmişti. Hamilelik döneminde 15 kilo alan Vahapoğlu, doğum sonrası 40 günde 10 kilo verdiğini dile getirmişti.

  • "5 KİLO KALDI"

    Hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında çekilen pozlarını yayınlayan Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:

    40'ımızı uçurduk. Doğumdan sonra anne ve bebek toparlanması için 40 gün geçti, şükür. Ben de şu an bu haldeyim. Hamilelik boyunca hafta hafta fotoğraf çektiğimiz tayt ve bra ile... Doğumdan sonra 10 kilo verdim; 5 kilo kaldı. Rakamların önemi yok.

    Üstelik her beden farklı ama sağlıklı beslenip, düzenli spor yapmanın faydasını doğum sonrası kendime aynada baktığımda görebiliyorum ve bunu diğer annelere ilham olmak için her zamanki gibi paylaşmak istiyorum.

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