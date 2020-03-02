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Oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabından vefat eden anneannesi Nebile Fikriye Güvenç'in doğum gününü kutladı. 19 yaşındayken kaybettiği anneannesi hakkında duygusal bir mesaj yayınlayan Uslu, paylaşımına şu notu düştü:

Güzel annem benim, bugün doğum günün… Eğer yaşasaydın 97 olacaktın, beraber kutlayacaktık. Ben 19'umdaydım seni kaybettiğimde, çok özledim seni. Hep kalbimdesin melek kalpli, pamuk yüzlüm benim...

Ece Uslu'nun paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.