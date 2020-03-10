HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu ve model Ece Sükan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Güven ile önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Arkadaşları ile birlikte eğlenen ikili, daha sonra mekandan ayrıldı. Çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.