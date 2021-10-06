Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek'teki bir mekanda düzenlenen partiye katıldı. Aralarında Tuba Ünsal, Ece Sükan ve Yasemin Allen gibi oyuncuların da bulunduğu eğlence çıkışında, ünlüler gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.