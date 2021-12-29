"HİÇ ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile adı aşk dedikodularına karışan Ece Sükan, "Yok canım öyle bir şey. Hiç öyle bir şey yok. Demet'i de, İbrahim'i de çok eski tanırım. Hiç öyle bir şey yok." diyerek, dedikoduları da kesin bir dille yalanladı.