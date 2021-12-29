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Ece Sükan'dan 'İbrahim Kutluay' sorularına yanıt!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile adı aşk dedikodularına karışan Ece Sükan, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sükan, "Hiç öyle bir şey yok. Demet'i de, İbrahim'i de çok eski tanırım." diyerek, söylentileri yine yalanladı

29.12.2021 - 11:01 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu ve stilist Ece Sükan, önceki gün Kuruçeşme'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Kafede baş başa sohbet eden ikili, mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etti.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sükan, yanındaki beyefendi ile ilgili, "O benim çok yakın arkadaşım. Paris'te yaşıyor. Alican İcöz, takı tasarımcısı..." açıklamasını yaptı.

  • "KENDİMLE OLMAYI SEVEN BİR İNSANIM"

    Hayatında kimsenin olmadığını dile getiren Ece Sükan, "Ben kendimle olmayı seven bir insanım. Herkes ister hayatında bir şeyler paylaşacağı bir insanın olması. Olması gereken zamanda, olması gereken kişiyle aşk yaşanacağına inanıyorum." dedi.

  • Biten ilişkilerini daha sonra dostça sürdüren ünlü isim, son olarak yollarını ayırdığı eski aşkı Uğur Güven ile arkadaş olarak görüşmeye devam etmişti.

    Konuyla ilgili konuşan Sükan, "Başlarken hesap edemiyorsun ama kendimi tanıyorum. Arada gerçek sevgi olduğu zaman, ilişki bittiğinde o sevgi bakiyse onu dönüştürmek çok özel bir şey. Benim bugüne kadarki erkek arkadaşlarımla o dönüşümü yaşadık." ifadelerini kullandı.

  • "HİÇ ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

    Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile adı aşk dedikodularına karışan Ece Sükan, "Yok canım öyle bir şey. Hiç öyle bir şey yok. Demet'i de, İbrahim'i de çok eski tanırım. Hiç öyle bir şey yok." diyerek, dedikoduları da kesin bir dille yalanladı.

  • DEDİKODULARA İLK YANIT

    Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktaladıktan sonra eski manken Ece Sükan’la tekrar aşk yaşamaya başladığı iddia edilen eski basketbolcu İbrahim Kutluay (47), önceki gün İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.

    Alışveriş merkezindeki bir kafede iş toplantısı gerçekleştiren Kutluay, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

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