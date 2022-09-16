"ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK!"

Sosyal medyadan düğün fotoğraflarını yayınlayan Ece Seçkin, eşine olan aşkını da dile getirdi. Ünlü şarkıcı, gönderilerine şu notu düştü:

Geçen sene tam da bugün hayatımın en güzel 'Evet'ini haykırmıştım... Seninle geçen her gün hayatımın en güzel ve en özel günleri... Aşkım, sevgilim, en yakın arkadaşım, yoldaşım... Seni tanıdığım günden beri bir kere kalbimi kırmadın, beni hiç incitmedin, benimle birlikte benim hayallerimi kurdun ve sonsuz bir sevgiyle yanımda oldun. Ölüm bizi ayırana dek bu sevgiyi büyüteceğime dair sana söz veriyorum... Seni seviyorum...