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        Haberler Magazin Ece Seçkin'in ödülleri, deprem sonrası tuzla buz oldu - Magazin haberleri

        Ece Seçkin'in ödülleri, deprem sonrası tuzla buz oldu

        Ece Seçkin, depreme evinde uykuda yakalanırken, yıllarca biriktirdiği ödüllerinin kırılmasına büyük üzüntüyle tanıklık etti; "Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 20:12 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:12
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        Ödülleri tuzla buz oldu
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        Marmara Denizi'nde art arda meydana gelen depremler, İstanbul ve çevresindeki illerde de hissedildi. İlk olarak 3.9, ardından ise 6.2 büyüklüğünde iki deprem oldu.

        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin de depreme evinde uykuda yakalanan isimlerden biriydi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. Seçkin; "Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        "BELKİ BAZILARINI KURTARABİLİRİZ"

        Paylaşımında, ödüllerini özel olarak tasarlattığı cam vitrininin depremde kırıldığını belirten Ece Seçkin; "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz" dedi.

        Son olarak, En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun" diyerek, duygularını paylaştı.

        Fotoğraflar:Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ece Seçkin
        #Marmara Denizi
        #Deprem

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