Ece Seçkin'den ters köşe!

HAFTANIN "EN ÇOK DİLE DOLANANI"

Geçen haftanın aksine bu hafta "Bu şarkı yine nereden dilime dolandı benim?" diye sorguladığım ve sürekli kendimi dinlerken bulduğum parça hareketli... Rapçi Ezhel'in şarkılarında adeta kendimi kaybediyorum! "Devam", "İmkansızım", "Allah'ından Bul" favori parçalarım ama bu kez dilime "Hayrola" dolandı. Hem sözlerinin uyumu hem de hareketli melodi sanki şarkıyı kapattığımda bile beynimde yankılanmaya devam ediyor. Ayrıca şarkıyı neredeyse baştan aşağı ezbere bilmem de bir miktar şaşırtıcı... "Devam', bana Ceza'nın 'Holocaust' adlı şarkısında hissettirdiği tatmini hissettiriyor." desem...