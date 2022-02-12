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Ece Seçkin'den ters köşe!

Yeni teklisini dinleyicileriyle buluşturan Ece Seçkin, söz ve müziği Bilal Sonses imzalı "Sen Hala Ordasın" ile ters köşe yapmış!

12.02.2022 - 00:04 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sözleri ve müziği Bilal Sonses imzalı yeni şarkısı "Sen Hala Ordasın"ı yayınladı. Daha önce "Adeyyo", "Aman Aman", "Bu Ne Yaa", "Follow Me" gibi hareketli şarkılarla karşımıza çıkan Seçkin, bu kez beni şaşırttı.

  • Açıkçası "Sen Hala Ordasın"a tıkladığımda enerjik bir şarkıyla karşılaşmayı bekliyordum. Çünkü Ece Seçkin'in etrafa saçtığı pozitiflik bana sanki hep hareketli şarkılara imza atacakmış hissi uyandırıyordu. Ancak bu kez öyle çıkmadı ve ünlü şarkıcı, tercihini slow'dan yana kullanarak, ters köşe yaptı.

  • Her ne kadar daha önce "Ece Seçkin-Bilal Sonses" ikilisini bir projede düşünmesem de "Sen Hala Ordasın"ın ezgileri beni etkiledi. Seçkin'in seslendirdiği şarkıdaki, "Dokun bir kalbime, sen hala oradasın..." sözleri bence projedeki "Sonses" izlerinden bir tanesi...

  • "Sen Hala Ordasın" beğenilmiş olacak ki, YouTube'da Trend Videolar Listesi'nde de yerini aldı. Gerek şarkının sözlerindeki uyum gerek nakaratın akılda kalıcığıyla "Sen Hala Ordasın", beni pozitif anlamda etkiledi. Seçkin'in soft sesi Sonses'in derin sözleriyle bir araya gelince ortaya başarılı bir iş çıkmış. 

  • Ayrıca Said Dağdeviren ve İdil Dizdar'ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Ece Seçkin, bence klipte de şarkının ruhunu başarılı bir şekilde yansıtmış. Şimdi aklımdaki tek soru; "Yenilikçi adımlar atan Seçkin'in bir sonraki tercihi arabesk olur mu?"

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