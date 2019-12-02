"KENDİMLE BARIŞIK BİR İNSANIM"

Sosyal medyada benimle ilgili çok komik espriler yapılıyor. Dalga geçilince çok kafaya takmam asla, onlara gülüyorum. Şarkı çıkarıyorum 'Şarkı çok kısa degil mi?' diyorlar. '1.50 iddia oranı' diyorlar, hoşuma gidiyor. Ben kendimle barışık bir insanım.