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'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınlamıştı.

Ronay'ın, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti." iddialarının ardından Erbil, sessizliğini bozmuştu.

Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Ronay ise mahkemeye başvurarak, Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Ece Ronay'ın, "Asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti" sözlerinin ardından ünlü şovmen Mehmet Bilir ile kamera karşısına geçti.

"BU OLAYLARI KAPATALIM, ÜSTÜNÜ ÖRTELİM' DİYE DAVET ETTİM"

Ronay'ın nişanlısı ile birlikte çekilen videosunu Instagram'dan yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'Bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz, hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti. Geldi, yemeğimi yedi." ifadelerini kullandı. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum." dedi.

"ERKEKLER KENDİ ARASINDA ANLAŞMIŞ, ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"

Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup, anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı." diye konuştu. Ronay, Mehmet Bilir için ise, "Sanırım artık nişanlım değil." açıklamasını yaparak yollarını ayırdıklarını ifade etti.

Sosyal medya fenomeni, ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da sözlerine ekledi.

"BEN TEHDİDE ASLA PABUŞ BIRAKMAM!"

Dün avukatı Ali Furkan Tatlı ve kadın arkadaşlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e dava açmıştı.

Ronay, "Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Ben onu her fırsatta uyardım. Onun kızının kızı yaşında olduğumu, bu tarzlarda konuşmaması gerektiğini söyledim. Sonra bana sadece iş için yaklaştı ama klip çekildikten sonra, yine absürtlükler ortaya çıktı. 'Bana kahve içmeye gel, şuraya gidelim...' Ben de kırmadan geciktirdim. 'İnşallah görüşürüz' tarzı konuştum. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' dedi. Ben de 'Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. O da tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Benim Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde. Beni bunlarla rezil edebileceğini ve yanına gitmemi söyledi. Ben de tehdide asla pabuç bırakmam..." diyerek, yaşanan olayı açıklamıştı.

"REKLAM" İDDİALARINA YANIT

Ece Ronay, reklam yapmak için bu iddiaları uydurduğunu öne sürenlere, "Benim bunları paylaşma sebebim reklam değil. Ben bunları paylaştığımda şarkım zaten trend videolar listesinde birinciydi. Ben bunları paylaşıp, şarkımı daha yukarı çıkarmayı hedeflemedim zaten çıkabileceği en iyi yerdeydi." sözleriyle yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil'in "Z kuşağının tuzağına düştüm" sözlerine yanıt veren ünlü isim, "Z kuşağı gerçekten akıllı. Z kuşağını aptal yerine koyamaz kimse. Z kuşağından beni seven var, sevmeyen var ama kadını hepsi destekler." dedi.

"KAÇ YAŞINDA BU ADAM!"

Erbil'in "O da beni kahve içmeye çağırdı" sözleriyle ilgili konuşan Ece Ronay, "Ben tabii ki onu kahveye, onun düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün 'Tabii ki çay, kahve içeriz' diyerek, onun taleplerini geciktirdim. Onda ne benim evimin adresi vardır, ne de benimle alakalı olumlu ya da olumsuz bir bilgiye, görüntüye sahiptir. Kaç yaşında bu adam ya! 'Kızımdan küçük 22 yaşında bir kızı taciz ettim' demiyor da... 'Bunu yaptı, şunu yaptı' diyor. Ben bir kadınım ve böyle bir muameleyi ne olursa olsun hak etmiyorum. Ünlü olmasam, mesleğim başka olsa da ben istemediğim bir insanla hiçbir şey yaşamak zorunda değilim. Hiç kimse beni tehdit edemez." açıklamasını yaptı.

"GİZLİ NUMARADAN ARAYARAK, 50 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Nişanlısına 50 bin TL'lik bir teklif geldiğini ifade eden Ronay, "Beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti. Zaten yaptıklarını da asistanına ve menajerine atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı? Asistanı çok yetenekli bir insanmış..." diyerek, sözlerini sonlandırdı.

"YANLIŞLIKLA FENOMEN OLDUM"

Öte yandan Ece Ronay, geçtiğimiz hafta, "Ben aslında yanlışlıkla fenomen oldum. Öyle bir amacım yoktu. Arkadaşlarıma atmak için çektiğim video bir anda yayıldı. Güzel aslında tanınmak ama zorlukları da var." demişti.