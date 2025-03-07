Ece Gürel’in geçmişte Bloomberg HT’de yayınlanan Süper Bulmaca adlı televizyon yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Programda kendisini tanıtırken, aslında peyzaj mimarlığı yapmak istediğini ancak sektörde yaşadığı zorluklardan dolayı bu hayalini gerçekleştiremediğini anlatıyordu.

Gürel, en büyük hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu ve ağabeyinin de orada yaşadığını belirtmişti. Ayrıca üçüncü üniversitesini okuduğunu, astrolojiye ilgi duyduğunu ve sadece 4 ay içinde 12 kilo verdiğini de programda dile getirmişti.