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        Haberler Bilgi Yaşam Ece Gürel kimdir, neden öldü, nerede ve nasıl bulundu? Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel olayı ne?

        Ece Gürel kimdir, neden öldü? Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel olayı ne?

        Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra bulunan Ece Gürel'in olayı gündemde yer almaya devam ediyor. Dört gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulunan Gürel, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Peki Ece Gürel kimdir, neden öldü? Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel olayı ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:16
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        • 1

          İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan bu olayın ardından Ece Gürel’in hayatına dair detaylar merak edildi. Peki Ece Gürel kimdir, neden ve nasıl öldü?

        • 2

          ECE GÜREL NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

          İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek alındığı yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti

          Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

          Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gürel'in cenazesi Bağcılar'da ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

        • 3

          NE OLMUŞTU?

          Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

          Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        • 4

          ECE GÜREL KİMDİR?

          Ece Gürel, peyzaj mimarı olarak bilinen bir isimdir. İstanbul'da yaşayan Gürel, 2 Mart 2025 Pazar günü Belgrad Ormanı’na yürüyüş yapmak amacıyla gitmiş ve kendisinden dört gün boyunca haber alınamamıştı. Uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 6 Mart 2025 tarihinde ormanda donmak üzereyken sağ olarak bulunmuş ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

        • 5

          Ece Gürel’in geçmişte Bloomberg HT’de yayınlanan Süper Bulmaca adlı televizyon yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Programda kendisini tanıtırken, aslında peyzaj mimarlığı yapmak istediğini ancak sektörde yaşadığı zorluklardan dolayı bu hayalini gerçekleştiremediğini anlatıyordu.

          Gürel, en büyük hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu ve ağabeyinin de orada yaşadığını belirtmişti. Ayrıca üçüncü üniversitesini okuduğunu, astrolojiye ilgi duyduğunu ve sadece 4 ay içinde 12 kilo verdiğini de programda dile getirmişti.

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