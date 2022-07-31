"NE İSTİYORSUNUZ, ÖLEYİM Mİ!

Ünlü isim, birkaç gün önce Çeşme'den yayınladığı tatil fotoğrafına bir sosyal medya kullanıcısının "Ne çabuk kendine geldin, hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların bitti galiba..." yorumu karşısında adeta ateş püskürmüştü. Bu sözlere kayıtsız kalamayan Erken ise şu sözlerle yanıt vermişti:

Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi! Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın!