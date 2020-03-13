Bir suçlu varsa o suçlu benim... Ben bunlarla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. İki çocuk babasıyım.



Bundan sonra susmayan herkes karşısında beni bulur.







Benim hiçbir sıkıntım yok. Eleştirebilirler ama hakaret edemezler. Bu işler bitsin konuşulmasın artık.



Kim ne diyorsa desin! Üçüncü bir kişiyle alakası yok.



Bir suçlu istiyorlarsa suçlu benim! Günah keçisi benim!

Ben bir yerde yakalanmadım. Her şeyi ortada yaşadık. Aklı başımızda insanlarız.



Görüntülerde yaşananlar dün olmuş bir şey değil.