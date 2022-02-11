HABERTURK.COM

Ece Erken'in (43) geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcığıoğlu, 15 gün önce İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Eşinin yokluğuna alışamayan Erken, zor günler geçirmeye devam ediyor. Mahmutyazıcıoğlu'na duyduğu özlem her geçen gün artarken ünlü sunucu, yeni bir paylaşımda bulundu. Ece Erken, eşiyle Eylem Aktaş'ın "Söyleyemedim" şarkısında dans ederken çekilen anlarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, yürek burktu.

Videoda bir hayli keyifli olan çiftin birbirlerini sürekli öpücüklere boğup, sarıldığı görülüyor. Bu duygulandıran paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcısılar Erken'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

"NE ÇOK SEVMİŞİM SENİ MEĞER!"

3 gün önce Mahmutyazıcığıoğlu'nun kendisine sarıldığı bir fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan Ece Erken, gönderisine, "Çok özledim be aşkım, çok! Ne çok sevmişim seni meğer... Canım nasıl yanıyor, bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yat inşallah. Dualarımdasın..." ifadelerini not düşmüştü.

"YÜREĞİMİN EN DERİNİNDESİN"

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Erken, "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarası yok, çıkası yok, çıkarasım yok..." ifadelerini kullanmıştı.

"KOCAMIN DUASINI YAPTIK"

Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte nikahta çekilen bu fotoğrafını da yayınlayan ünlü sunucu, şunları demişti:

Hayatımı kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi'ye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.

"KORKUNÇ BİR ŞEY!"

Öte yandan yakın arkadaşı Ece Erken'in son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Seren Serengil ise "Şüpheliler yakalandıktan sonra Ece, biraz sakinleşti. Korkunç bir şey! Bir kadın düşünün, kocasının ölümünü haberlerde canlı canlı izledi. Bu cinayetin tasarlandığı çok net ortada. Sürekli adres değişikliği yapmışlar. Emniyet bir kişi hariç hepsini eş zamanlı yakaladı. Adalet sistemi çalışıyor. O da yakalandığı zaman tamamen iş çözümlenecek." demişti.

"KENDİNE GELMEK İSTEMİYOR"

Seren Serengil, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

İnsan kocasının ölümünü seyreder mi? Bu konunun muhatabı Şafak da değil. 'Avukat' sıfatıyla olayın içerisinde. Adamla derdin varsa avukatını neden vuruyorsun? 65 bin TL konusu değil, arkasında başka şeyler var. 65 bin TL'yi paylaşmak için o kadar insan oraya gitmezler.

Ece, hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabildi. Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyorki kendine gelmemek için. Hatta doktoru, 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin.