"KENDİNE GELMEK İSTEMİYOR"

Seren Serengil, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

İnsan kocasının ölümünü seyreder mi? Bu konunun muhatabı Şafak da değil. 'Avukat' sıfatıyla olayın içerisinde. Adamla derdin varsa avukatını neden vuruyorsun? 65 bin TL konusu değil, arkasında başka şeyler var. 65 bin TL'yi paylaşmak için o kadar insan oraya gitmezler.

Ece, hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabildi. Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyorki kendine gelmemek için. Hatta doktoru, 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin.