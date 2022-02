"NE ÇOK SEVMİŞİM SENİ MEĞER!"

Eşine duyduğu özlem her geçen gün artan Erken, önceki gün de yürek burkan bir paylaşımda bulunmuştu. Mahmutyazıcığıoğlu'nun kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Ece Erken, gönderisine, "Çok özledim be aşkım, çok! Ne çok sevmişim seni meğer... Canım nasıl yanıyor, bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yat inşallah. Dualarımdasın..." ifadelerini not düşmüştü.