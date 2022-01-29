KÜSLÜK BİTTİ

Acı haberin ardından ünlü sunucunun yanına ilk giden isim ise Demet Akalın oldu. Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte bir süredir küs olduğu Erken'i yaşadığı evde ziyaret etti.

"DEMET AKALIN KÖTÜ GÜN DOSTU"

Bircan Bali, konuyla alakalı yaptığı açıklamada ise, "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın, gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine, sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kur'an-ı Kerim okutmuş..." ifadelerini kullandı.