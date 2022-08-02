"ALLAH'IM YANINA ALDI DA KURTARDI"

Daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunan Erken, gönderisine şu ifadeleri not düşmüştü:

Tövbe tövbe, nasıl bir açlıkmış bu, bitmedi! Reddi miras yaptığım halde hala bunlar neyin derdinde ya? Eşim neler çekmiş zamanında... Allah'ım yanına aldı da kurtardı belki de... Bundan sonra adımı kim ağzına yalanlarla alırsa cevabını adalet verecek, kaçak dövüşmem.

Her şeyim, hayatım düzene girmeye başladı. Psikolojim daha iyi ve tek amacım iyi bir anne olmak. Ben önüme bakarken adımı anmaya devam ederseniz reddi mirasımı geri çekip, mallara şerh koydurup, bütün yaptığınız kanunsuz, hukuk dışı işlemlerinize itirazı basacağım, ne evlerden ne de teknelerden kira almaya devam edebileceksiniz... Sattığınız mal ve arabaların da satışını iptal ettirip, eşimden bana ne kalırsa şehit kız çocuklarını okutan bir derneğe bağışlayacağım. Bence susun ama siz bilirsiniz. Benim değil, sizin önceliğiniz belli.