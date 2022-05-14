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Ece Erken'den reddi miras kararı sonrası yeni hamle! - Günün Magazin Haberleri

Ece Erken: Onlarla aynı soyadı taşımak istemiyorum!

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddeden Ece Erken, Instagram'da soyadını güncelledi. "Mahmutyazıcıoğlu"nu silen ünlü sunucu, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadı taşımak istemiyorum. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" dedi

14.05.2022 - 10:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, reddi miras kararında bulunduğunu açıklamıştı. Eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelen Erken, yeni bir hamlede bulundu.

  • "BAZI AKRABALARIYLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEMİYORUM"

    Daha önce, "Eşimin saatini bile istediler." açıklamasını yapan ünlü sunucu, Instagram hesabında yer alan "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını kaldırdı.

    Durumu fark eden bir takipçisi de Ece Erken'e "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusunu yöneltti.

    O kullanıcıya yanıt veren Erken, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum." açıklamasını yaptı.

  • "ÇEVRESİNDE TEK ADAM YOKTU AMA O ADAMDI!"

    Sunucu, ardından sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yer aldığı eski videosunu ve fotoğraflarını paylaştı.

    Erken, gönderilerine, "Çok özledim Şafak'ım... Eminim yukarıdan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsın sen. Keşke bir anda gelsen... Şafak'ım adamdı. Çevresinde tek adam yoktu. O adamdı! Hayatım boyunca kalbimde olacaksın." notunu düştü.

  • "BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK"

    Ece Erken, aldığı 'miras' kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." demişti.

    Ünlü sunucu, sözlerini, "Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." şeklinde noktalamıştı.

  • "OĞLUM İÇİN KANADIMI ÇIRPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

    Öte yandan ünlü isim, 3 gün önce 44. yaşına girmişti. Erken, doğum gününü 2015 yılında boşandığı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ile kutlamıştı.

    Eymen ile birlikte pasta kesen ünlü isim, verdiği pozları şu sözlerle paylaşmıştı:

    Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama, hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi... Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı gayretiymiş. Mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim. Bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım.

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