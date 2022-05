"OĞLUM İÇİN KANADIMI ÇIRPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Öte yandan ünlü isim, 3 gün önce 44. yaşına girmişti. Erken, doğum gününü 2015 yılında boşandığı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ile kutlamıştı.

Eymen ile birlikte pasta kesen ünlü isim, verdiği pozları şu sözlerle paylaşmıştı:

Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama, hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi... Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı gayretiymiş. Mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim. Bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım.