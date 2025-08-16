Ece Çetin'in deniz keyfi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2024 Miss Turkey'in finalistlerinden Ece Çetin, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Cennet Koyu'nda görüntülenen Ece Çetin'in siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

REKLAM advertisement1

Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Ece Çetin, sıcaktan bunalınca denize girdi.

Ece Çetin, bir süre yüzdükten sonra denizin ortasındaki iskeleye çıkıp güneşlendi.

Ece Çetin, daha sonra şezlonguna geri dönmek için denizden çıkıp duş aldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.