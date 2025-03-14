Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.840,59 %1,05
        DOLAR 36,6720 %0,17
        EURO 39,9631 %0,47
        GRAM ALTIN 3.523,12 %0,14
        FAİZ 37,03 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 39,72 %-0,42
        BITCOIN 84.629,00 %5,36
        GBP/TRY 47,4112 %-0,21
        EUR/USD 1,0889 %0,34
        BRENT 70,38 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 5.760,30 %0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ECB Başkanı Lagarde'dan küresel ticaret savaşı uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        ECB Başkanı Lagarde'dan küresel ticaret savaşı uyarısı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasıyla bir küresel ticaret savaşının yaşanması durumunda, küresel büyüme ve fiyat istikrarının olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:18 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lagarde'dan küresel ticaret savaşı uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lagarde, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, Trump'ın kararlarının endişe kaynağı olduğunu belirtti.

        Kararlardan yalnızca söz edilmesinin bile uzun zamandır görülmeyen düzeyde bir belirsizliğe neden olduğunu anlatan Lagarde, bu nedenle ECB'nin son derece tetikte olduğunu ve sonuçları değerlendirmeye çalıştığını ifade etti.

        Her türlü ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar vereceğini vurgulayan Lagarde, "Ticaretin önemli ölçüde azalacağı gerçek bir ticaret savaşına girersek, bunun ciddi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

        Lagarde, ticaret savaşında bazı ülkelerin diğerlerinden daha fazla zarar göreceğine işaret ederek, küresel büyüme ve fiyat istikrarının olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

        REKLAM

        ECB Başkanı Lagarde, gümrük tarifeleri anlaşmazlığında Brüksel'in ABD'ye misilleme yapmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

        ABD'nin yeni yönetiminin politikalarının ve gümrük tarifeleri konusunda anlaşmazlığın, Avrupa'nın daha fazla birlik olması yönünde yeni ivme kazandırdığını savunan Lagarde, "Bunun şu anda neyi tetiklediğini biliyor musunuz? Avrupa'nın enerjisini uyandırıyor. Bu Avrupa için büyük bir uyanış çağrısı." dedi.

        Christine Lagarde, Trump'ın "Avrupa Birliği (AB) ABD'yi mahvetmek için kuruldu" yönündeki iddiasını reddederek, AB'nin, Avrupa'da istikrar isteyen ABD'nin teşvikiyle kurulduğunu söyledi.

        Lagarde, "Avrupa'nın ABD'yi mahvetmek için kurulduğunu iddia etmek sadece kötü bir dil değil, aynı zamanda tarihin kötüye kullanılmasıdır" ifadesini kullandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Habertürk Anasayfa